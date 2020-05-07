Лекарство от коронавируса: в Минздраве рассказали о клинических испытаниях украинского препарата

Места проведения испытаний лекарственных средств определяет фирма-производитель в партнерстве с учреждениями здравоохранения.

Клинические испытания отечественного препарата "Биовен" от COVID-19 проводятся только с согласия пациента.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причины высокой заболеваемости COVID-19 среди медиковКак передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, отвечая на вопрос журналистов о том, почему для клинических испытаний был выбран именно этот препарат и каким образом определялись медучреждения, где будут проводиться испытания.

"Лекарственное средство "Биовен" - это препарат украинского производителя. Он уже показал свою эффективность при ряде сложных хронических заболеваний", - подчеркнула она.

Микичак рассказала, как происходит процедура утверждения Минздравом предложения Государственного экспертного центра о клинических испытаниях. По ее словам, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов и в партнерстве с учреждениями здравоохранения определяет, где будут проводиться испытания препарата.

"В пакет документов входит, собственно, согласование или согласие учреждения здравоохранения и обязательное решение комиссии по этике в этом заведении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента. Более того, пациент или доброволец страхуется, когда проводятся эти испытания", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 4 мая министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о проведении клинических испытаний отечественного препарата от COVID-19 под названием "Биовен". Испытания будут проводиться в киевских больницах №4 и №17 Белоцерковской городской больницы №3»; Львовской областной инфекционной больнице и в Одесской городской инфекционной больнице.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предварительные выводы ученых свидетельствуют, что отечественный препарат для борьбы с COVID-19 может быть очень эффективным.