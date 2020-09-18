В протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов 17 сентября подписал приказ об утверждении нового протокола лечения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

"На сегодня в мире производится около 2 тыс. Различных клинических исследований специфической терапии, направленной на борьбу с COVID-19, в том числе и в Украине происходят клинические испытания четырех лекарственных средств. Но в то же время Минздрав постоянно обновляет протокол лечения, опираясь опыт врачей ", - сказал министр.

Как отметил Степанов, обновленный протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками и определяет порядок применения лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19.

Основными изменениями, которые были внесены в протокол, являются: расширение средств из группы глюкокортикоидов и способа их использования; определение алгоритма назначения антикоагулянтной терапии дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, а также вторичной и бактериальной; конкретизированы показания для назначения лекарственного средства "Тоцилизумаб".

В целом, по словам министра, в новый протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных COVID-19.

По словам Степанова, назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения болезни у каждого пациента.

"Я подчеркиваю, что протокол создан исключительно для использования медицинскими работниками. Сейчас я обращаюсь ко всем украинском: не занимайтесь любыми попытками самолечения", - подчеркнул Степанов.

Министр уточнил, что новый протокол уже размещен на сайте Минздрава и сегодня будет разослан всем больницам.

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Автор: Антонина Доломанжи