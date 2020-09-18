Министр здравоохранения Максим Степанов 17 сентября подписал приказ об утверждении нового протокола лечения COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.
"На сегодня в мире производится около 2 тыс. Различных клинических исследований специфической терапии, направленной на борьбу с COVID-19, в том числе и в Украине происходят клинические испытания четырех лекарственных средств. Но в то же время Минздрав постоянно обновляет протокол лечения, опираясь опыт врачей ", - сказал министр.
Как отметил Степанов, обновленный протокол предназначен для использования всеми медицинскими работниками и определяет порядок применения лекарственных средств для лечения пациентов с COVID-19.
Основными изменениями, которые были внесены в протокол, являются: расширение средств из группы глюкокортикоидов и способа их использования; определение алгоритма назначения антикоагулянтной терапии дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, а также вторичной и бактериальной; конкретизированы показания для назначения лекарственного средства "Тоцилизумаб".
В целом, по словам министра, в новый протокол полностью включено подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных COVID-19.
По словам Степанова, назначение лекарственных средств осуществляется с учетом индивидуального течения болезни у каждого пациента.
"Я подчеркиваю, что протокол создан исключительно для использования медицинскими работниками. Сейчас я обращаюсь ко всем украинском: не занимайтесь любыми попытками самолечения", - подчеркнул Степанов.
Министр уточнил, что новый протокол уже размещен на сайте Минздрава и сегодня будет разослан всем больницам.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 18 сентября
- В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено более 169,4 тыс. случаев COVID-19, за минувшие сутки - 3 тыс. 228 новых. В общем от COVID-19 в Украине выздоровели 75 тыс. 486 пациентов, умерли - 3 тыс. 468.
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