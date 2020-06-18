Во Львове методом ИФА протестировали более 5 тысяч человек: из них 600 имеют антитела к COVID-19

К слову, ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях Львова.

Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов на антитела к коронавирусу. За это время ИФА-тесты сделали 5038 человекам. Положительный результат выявили у 600 человек.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб, передает пресс-служба ЛГС.

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Так, Владимир Зуб рассказал, что в целом протестовали 5038 человек. Из них 4016 — медицинские работники, 416 — пациенты, 606 — контактные лица (то есть те, которые контактировали с больными). Положительный ИФА-тест был в 600 человек, из которых 159 — обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания (половина из них — медицинские работники), а в остальных — иммуноглобулины G, что может свидетельствовать о перенесенном заболевании. У всех, у кого обнаружили иммуноглобулины М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.

К слову, ИФА-тестирование проводят в 6 городских заведениях, которые имеют специальные лаборатории - это 2-я и 3-я городские поликлиники, 1-я и 4-я городские больницы, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.

Напомним, три недели назад в больницах города начали тестировать медицинских работников, а позже — и пациентов, которые заболели коронавирусом, а также людей, которые с ними контактировали. Также сейчас тестируют педагогов, которые задействованы во время проведения ВНО. Поэтому в бюджете города предусмотрели средства для закупки ИФА-тестов.

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