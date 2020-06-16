Во Львове готовятся к ВНО: на COVID-19 протестуют всех работников образования

В каждом заведении во время проведения тестирования будет дежурить медицинский работник.

Во Львове проведут ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут задействованы во время проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Читайте такжеОтменять ВНО нэт основан Центр оценивания качества образования

«Сегодня имел разговор с Любомирой Мандзий. Госпожа министр уверяет, что планов отменять внешнее тестирование нет. Уже завтра мы во Львове начинаем ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут обеспечивать проведение ВНО. Во всех местах проведения оценивания будут максимально безопасные условия», — отметил мэр Львова.

Напомним, в этом году тестирование будут проводить в особых условиях:

В каждом заведении во время проведения тестирования будет дежурить медицинский работник.

Все участники тестирования должны придерживаться санитарных и противоэпидемиологических мероприятий: постоянно использовать маски так, чтобы были покрыты нос и рот, при необходимости менять их, проводить дезинфекцию рук.

Все пункты проведения ВНО будут обеспечены необходимыми средствами дезинфекции, личной гигиены, контейнерами для использованных масок и перчаток и бесконтактными термометрами.

Уборку и дезинфекцию поверхностей, мест для сидения, мебели, дверных и оконных ручек в аудиториях будут проводить накануне и после проведения тестирования.

Проветривание помещений перед и после ВНО будут проводить не менее 30 минут. Во время тестирования, при благоприятных погодных условий, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях.

У входа будет сделана разметка для соблюдения дистанции.

Все участники тестирования при входе пройдут термометрию. Лица, в которых обнаружат температуру тела свыше 37,2 С или признаки респираторных заболеваний не допустят до пункта тестирования.

Родителям и посторонним лицам заходить на территорию учреждения запрещено, кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

Маршруты участников определят заранее, чтобы избежать контакта между группами участников.

Рассаживать участников будут на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга.



Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учебных заведениях пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут деньги за изменение формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В этом году зарегистрированные участники смогут сдать пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома в режиме онлайн.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно нынешнего ВНО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram