Во Львове готовятся к ВНО: на COVID-19 протестуют всех работников образования
Во Львове проведут ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут задействованы во время проведения внешнего независимого оценивания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.
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«Сегодня имел разговор с Любомирой Мандзий. Госпожа министр уверяет, что планов отменять внешнее тестирование нет. Уже завтра мы во Львове начинаем ИФА-тестирование всех работников образования, которые будут обеспечивать проведение ВНО. Во всех местах проведения оценивания будут максимально безопасные условия», — отметил мэр Львова.
Напомним, в этом году тестирование будут проводить в особых условиях:
- В каждом заведении во время проведения тестирования будет дежурить медицинский работник.
- Все участники тестирования должны придерживаться санитарных и противоэпидемиологических мероприятий: постоянно использовать маски так, чтобы были покрыты нос и рот, при необходимости менять их, проводить дезинфекцию рук.
- Все пункты проведения ВНО будут обеспечены необходимыми средствами дезинфекции, личной гигиены, контейнерами для использованных масок и перчаток и бесконтактными термометрами.
- Уборку и дезинфекцию поверхностей, мест для сидения, мебели, дверных и оконных ручек в аудиториях будут проводить накануне и после проведения тестирования.
- Проветривание помещений перед и после ВНО будут проводить не менее 30 минут. Во время тестирования, при благоприятных погодных условий, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях.
- У входа будет сделана разметка для соблюдения дистанции.
- Все участники тестирования при входе пройдут термометрию. Лица, в которых обнаружат температуру тела свыше 37,2 С или признаки респираторных заболеваний не допустят до пункта тестирования.
- Родителям и посторонним лицам заходить на территорию учреждения запрещено, кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.
- Маршруты участников определят заранее, чтобы избежать контакта между группами участников.
- Рассаживать участников будут на расстоянии не менее 1,2 м друг от друга.
Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учебных заведениях пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня.
По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут деньги за изменение формата проведения.
В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.
В этом году зарегистрированные участники смогут сдать пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома в режиме онлайн.
Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно нынешнего ВНО.
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