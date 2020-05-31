В Вооруженных силах зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«Да, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 30 мая умер работник ВСУ (Черновицкая область)», - говорится в сообщении.

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Указывается, что работник болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом: внебольничная двусторонняя пневмония.

«Ему было назначено лечение, взят биоматериал на ПЦР, по результатам которого 28 мая у работника ВСУ подтверждено заболевание COVID-19. Было продолжено лечение коронавирусной болезни COVID-19 в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, у мужчины, кроме COVID-19, были сопутствующие заболевания.

«По состоянию на 10:00 31 мая в Вооруженных силах Украины болеет 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек», - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 105 человек.

По данным командования, за минувшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Указывается, что в изоляторе воинской части (Харьковская область) находится один военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют.

Еще одиннадцать человек (Киевская область - 9 военнослужащих и один работник ВСУ, Житомирская область - один военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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