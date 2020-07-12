У Минздрава на сегодня имеется почти 800 сообщений о подозрении на COVID-19
У Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения по состоянию на сегодняшнее утро более 780 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.
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Как сообщается в Telegram канале Минздрава «Коронавирус-инфо», эти сообщения должны быть подтверждены или опровергнуты вирусологической референс-лабораторией.
«По состоянию на утро 12 июля в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на COVID-19», - отмечается в сообщении.
Как сообщал Минздрава, по состоянию на утро 11 июля в ЦОЗ поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано 53 521 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 678 новых случаев.
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