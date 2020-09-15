С начала пандемии умерло 3264 человека, за последние сутки - 53 человека.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Всего инфицировались 159 702 человека.

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Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших за все время пандемии. Такие данные по состоянию на 15 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины.

Днем ранее, 14 сентября МОЗ отчиталось о 2462 новых случая.

Из них 3 264 (+53 за сутки) человека умерли. Выздоровели уже 70 810 (+1 267) человек. Сейчас активными больными являются 86 895 пациентов.

"За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 905 человек, из них 171 ребенок и 145 медицинских работников. Были госпитализированы 546 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 53 летальных случая", - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев – 17 714 (+285);

Львовская область – 17 243 (+186) ;

Харьковская область - 13 160 (+307);

Черновицкая область - 12 394 (+142);

Ивано-Франковская область – 11 510 (+153);

Ривненская область -10 635 (+80);

Одесская область - 9 993 (+306);

Тернопольская область - 9 624 (+390);

Закарпатская область - 8 756 (+81);

Киевская область - 7 079 (+118);

Волынская область - 6 428 (+75);

Винницкая область - 4 887 (+43);

Житомирская область - 4 470 (+80);

Хмельницкая область - 4 058 (+50);

Днепропетровская область - 3 430 (+88);

Черниговская область - 2 846 (+58);

Черкасская область - 2 688 (+109);

Сумская область - 2 553 (+51);

Запорожская область - 2 503 (+100);

Донецкая область - 2 154 (+53);

Николаевская область - 2 114 (+63);

Полтавская область - 1 253 (+30);

Кировоградская область - 929 (+20);

Херсонская область - 661 (+17);

Луганская область - 620 (+20).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего проведено 1 897 688 тестирований методом ПЦР.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 сентября 2020 в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 223 258 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи