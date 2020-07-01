В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 за сутки

Лидерами антирейтинга стали Львовская, Закарпатская и Ривненская области.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал регионы, где за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

По словам министра, за минувшие сутки было проведено 22 тыс. 298 тестов, из них 10 тысяч 53 - методом ПЦР и 12 тыс. 245 - методом ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 143, Закарпатской - 72 и Ривненской - 72", - отметил Степанов.

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По данным пресс-службы Минздрава, всего случаи подтверждены: Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели); Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели); Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели); Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели); Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел); Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели); Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели); Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели); г. Киев - 5138 (1598 выздоровели); Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели); Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел); Луганская обл. - 80 (59 выздоровели); Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели); Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели); Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели); Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели); Ривненская обл. - 3784 (1815 выздоровели); Сумская обл. - 297 (230 выздоровели); Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели); Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели); Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели); Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели); Черкасская обл. - 645 (474 ​​выздоровели); Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели); Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине подтвердили 664 случая коронавирусной болезни.

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