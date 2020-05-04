В Офисе президента рассказали, когда ожидают пика эпидемии COVID-19 в Украине

Андрей Ермак сообщил, с какого вопроса Зеленский начинал каждое совещание по коронавирусу в начале эпидемии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается еще до середины мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

«Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая», - подчеркнул он.

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По словам Ермака, в начале эпидемии коронавируса президент Украины Владимир Зеленский начинал совещания по противодействию COVID-19 с одного вопроса: «Когда в наших аптеках и больницах будет все необходимое: маски, дезинфекторы и прочее?».

Ермак отметил, что этот вопрос задавался всем и «мы можем констатировать, что в апреле мы полностью преодолели кризис нехватки защитных средств, медицинского оборудования», - подчеркнул руководитель президентского офиса.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 4 мая зарегистрировано 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.