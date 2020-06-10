Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 июня
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В некоторых странах болезнь постепенно отступает, в других - только набирает обороты. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 эпизодов заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.
На сегодня жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 369 370 человек выздоровели.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксирован 28 381 случай коронавируса. 833 человека стали жертвами болезни, 12 769 больных выздоровели.
За сутки в Украине подтвердились 525 новых случаев. 23 пациента погибли, 357 – выздоровели.
Наибольшее количество случаев COVID-19 вчера обнаружено в Волынской, Львовской областях и Киеве.
Карантин в Украине
Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках чего произошло очередное ослабление некоторых ограничений.
В частности, отныне, согласно решению Кабинета министров Украины, восстанавливают работу: два КПВВ на Донбассе; базы отдыха и санатории; учреждения культуры и массовые мероприятия в них.
Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях.
Впрочем, Киев с 10 июня не ослабляет карантинные мероприятия из-за отсутствия оснований для этого.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
- Всем жителям Латвии предложили до конца месяца пройти бесплатный тест на COVID-19
- Бессимптомные больные редко заражаются коронавирусом других людей – ВОЗ
- Под Киевом еще в одном детсаду обнаружили коронавирус
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram