Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 10 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В некоторых странах болезнь постепенно отступает, в других - только набирает обороты. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 эпизодов заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.

На сегодня жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 369 370 человек выздоровели.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксирован 28 381 случай коронавируса. 833 человека стали жертвами болезни, 12 769 больных выздоровели.

За сутки в Украине подтвердились 525 новых случаев. 23 пациента погибли, 357 – выздоровели.

Наибольшее количество случаев COVID-19 вчера обнаружено в Волынской, Львовской областях и Киеве.

Карантин в Украине

Сегодня, 10 июня, Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках чего произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

В частности, отныне, согласно решению Кабинета министров Украины, восстанавливают работу: два КПВВ на Донбассе; базы отдыха и санатории; учреждения культуры и массовые мероприятия в них.

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях.

Впрочем, Киев с 10 июня не ослабляет карантинные мероприятия из-за отсутствия оснований для этого.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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