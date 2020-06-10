Словакия с сегодняшнего дня изменяет порядок въезда иностранцев с территории Украины

На территорию Словакии будут пропускать людей с видом на жительство и людей со справкой о негативном RT-PCR тесте на COVID-19, переведенной на один из четырех языков.

В Пограничной полиции Словацкой Республики заявляют об изменении с 8:00 (по киевскому времени) 10 июня порядка въезда иностранцев в Словакию с территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, теперь на территорию Словацкой Республики позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках, или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов.

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Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильным приложением Smart karanténa ("Умный карантин").

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:

транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;

транзит граждан третьих стран в государство Евросоюза, в котором они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимые дозаправки топливом.

Сейчас на границе со Словакией функционируют пункты пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" (для автомобильного сообщения); "Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения) "Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

Как сообщал УНИАН, федеральное правительство Германии намерено продлить до конца августа действие предостережения относительно поездок в более чем 160 государств мира, не входящих в состав Европейского Союза.

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