В Киеве резко уменьшилось число новых случаев COVID-19, за сутки – 120 новых
За прошедшие сутки, 8 августа, коронавирусную инфекцию диагностировали у 120 жителей Киева. Два человека умерли.
Об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.
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По его информации, среди выявленных за прошедшие сутки больных: 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, 4 девочки от 4 до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в том числе, и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные инфицированные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев, а в Голосеевском районе - 13 случаев.
Всего на сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 7 августа, коронавирус в Киеве обнаружили у 200 человек, три человека погибли.
По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 1 199 новых заболевших.
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