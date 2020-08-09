В Киеве резко уменьшилось число новых случаев COVID-19, за сутки – 120 новых

С начала пандемии в столице зафиксировано почти 9,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедшие сутки, 8 августа, коронавирусную инфекцию диагностировали у 120 жителей Киева. Два человека умерли.

Об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его информации, среди выявленных за прошедшие сутки больных: 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, 4 девочки от 4 до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет. Заболели, в том числе, и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные инфицированные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 24. В Днепровском и Соломенском по - 17 случаев, а в Голосеевском районе - 13 случаев.

Всего на сегодня в столице уже 9 498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 7 августа, коронавирус в Киеве обнаружили у 200 человек, три человека погибли.

По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 1 199 новых заболевших.

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