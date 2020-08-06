В Украине очередной антирекорд по новым случаями коронавируса: данные в регионах
По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Украине официально подтверждено 76 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 318 – обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.
Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здравоохранения и СНБО. Такую же информацию озвучил на брифинге и министр здравоохранения Максим Степанов.
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От COVID-19 в стране скончались уже 1 819 человек (+31 за сутки), а 42 524 пациента (+997) полностью побороли болезнь.
За минувшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 37 489 человек.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 197, Харьковской – 142, Ивано-Франковской – 127, Одесской – 110 и городе Киев – 180.
Всего проведено 1 116 641 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2898;
- Волынская область — 4108;
- Днепропетровская область — 1492;
- Донецкая область — 941;
- Житомирская область — 2036;
- Закарпатская область — 5539;
- Запорожская область — 890;
- Ивано-Франковская область — 5295;
- Кировоградская область — 713;
- г. Киев — 8992;
- Киевская область — 3980;
- Львовская область — 10 420;
- Луганская область — 135;
- Николаевская область — 666;
- Одесская область — 3748;
- Полтавская область — 477;
- Ривненская область — 6538;
- Сумская область — 594;
- Тернопольская область — 3177;
- Харьковская область — 4381;
- Херсонская область — 242;
- Хмельницкая область — 1257;
- Черновицкая область — 6383;
- Черкасская область — 969;
- Черниговская область — 937.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 06 августа 2020 года в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 131 177 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за все время пандемии заболели 76 тыс. 808 человек, из них 5 тыс. 387 детей и 8 тыс. 985 медицинских работников.
"За минувшие сутки заболели 1 тыс. 318 человек, из них 69 детей, а также 67 медицинских работников. И это новый антирекорд Украины. Было госпитализировано 262 человека. За последние сутки в Украине зафиксирован 31 летальный случай", - сказал Степанов.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, в Харьковской области - 142, в Ивано-Франковской области - 127, в Одесской области - 110, а также в городе Киев - 180", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 августа в Украине за сутки обнаружили 1 271 случай инфицирования коронавирусом. Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано во Львовской области - 156, в Киеве - 150, в Харьковской области - 146 и в Ивано-Франковской области - 127.
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