В больницах Черновцов закончились места для больных коронавирусом - мэр

По словам городского головы, сейчас больных принимает областная больница.

В черновицких больницах закончились места для больных коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук во время видеообращения на странице в Facebook.

"Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Понятно, что места периодически появляются, потому что идет процесс выздоровления людей, черновчан выписывают домой. К сожалению, люди и умирают. Людей переводят из одной больницы в другую, потому что состояние ухудшается или наоборот. Но, в целом можно сказать, что все три больницы, которые мы предусматривали для лечения больных коронавирусом, они уже полностью заполнены", - сказал мэр города.

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Он добавил, что ранее в городе никогда не было подобной ситуации, чтобы все больницы были заполнены пациентами.

По словам Каспрука, сегодня больных жителей города начала принимать областная больница, но там тоже непростая ситуация. Сейчас для приема пациентов готовят госпиталь ветеранов войны.

Как сообщал УНИАН, ранее жителей Буковины предупредили о возможности продления карантина до лета.

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