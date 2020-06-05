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В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 30 тысячам (видео)

08:50, 05 июня 2020
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В Украине заболели 25 тысяч 964 человека / фото УНИАН

За прошедшие сутки зафиксировано 553 новых случаев COVID-19.

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Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья.

Вместе с тем за вчера умерли от инфекции 15 человек и 330 человек выздоровели.

Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1093 случая;
  • Волынская область - 1008 случаев;
  • Днепропетровская область - 960 случаев;
  • Донецкая область - 195 случаев;
  • Житомирская область - 855 случаев;
  • Закарпатская область - 1280 случаев;
  • Запорожская область - 477 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
  • Кировоградская область - 538 случаев;
  • г. Киев - 3292 случая;
  • Киевская область - 1711 случаев;
  • Львовская область - 1988 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 307 случаев;
  • Одесская область - 970 случаев;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1962 случая;
  • Сумская область - 188 случаев;
  • Тернопольская область - 1233 случая;
  • Харьковская область - 1196 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 501 случай;
  • Черновицкая область - 3519 случаев;
  • Черкасская область - 432 случая;
  • Черниговская область - 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 63343 сообщение о подозрении на COVID-19.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3519), город Киев (3292), Львовская область (1988), Ровенская область (1962), Киевская область (1711).

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня учитывая эпидситуацию в регионах.

В Украине по состоянию на утро 4 июня зарегистрировано 25 тыс. 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 тыс. 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения и ослабления карантина. В тот же момент, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

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