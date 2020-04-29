В селе под Львовом обнаружили вспышку коронавируса – инфицированы сразу 20 человек
В селе Давидов во Львовской области обнаружили более 20 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.
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По его словам, соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Также медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт.
Козицкий отметил, что в селе проводятся усиленные меры по выявлению всех носителей вируса, оказание им медицинской помощи, а также полная самоизоляция жителей села, контактировавших с заболевшими.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 апреля в Украине зафиксировано 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.
Во Львовской области, согласно данным Минздрава, выявлено 405 инфицированных коронавирусом.
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