В Украине за сутки выявили 638 новых случаев коронавируса: статистика по регионам

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

В Украине с начала пандемии лабораторно подтвержден 54 тыс. 771 случай COVID-19, за минувшие сутки - 638 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 74 медицинских работника. Были госпитализировано 157 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев», - сказал Степанов.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки количество тех, кто выздоровели, увеличилось на 651 человека.

За все время пандемии заболел 54 тыс. 771 человек, из них 3 тыс. 906 детей и 7 тыс. 499 медицинских работников.

Всего в Украине после перенесенной коронавирусной инфекции выздоровели 27 тыс. 154 человека, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.

Степанов назвал регионы Украины, где за прошедшие сутки было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 147, Закарпатской области – 67, и в Киеве - 112", - сказал Степанов.

По его словам, за минувшие сутки было проведено 22 тыс. 846 тестов, из которых 9 тыс. 711 - методом ПЦР и 13 тыс. 394 - методом ИФА.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2148 случаев;

Волынская область — 3080 случаев;

Днепропетровская область — 1146 случаев;

Донецкая область — 765 случаев;

Житомирская область — 1542 случаи;

Закарпатская область — 4055 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3127 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6350 случаев;

Киевская область — 3090 случаев;

Львовская область — 7254 случая;

Луганская область — 95 случаев;

Николаевская область — 487 случаев;

Одесская область — 2258 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ривненская область — 4740 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2276 случаев;

Харьковская область — 2723 случая;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 909 случаев;

Черновицкая область — 5184 случая;

Черкасская область — 755 случаев;

Черниговская область — 612 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 июля 2020 года в Центр поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщения о подозрении на COVID-19.

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