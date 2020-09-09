Несколько монахов госпитализированы, но официально это пока не подтверждают.

В Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре (бывшей Украинской православной церкви московского патриархата) зафиксирована вспышка COVID-19.

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Как сообщил УНИАН источник в Одесской епархии УПЦ МП, на сегодняшний день заболели до десяти монахов.

«Нескольких человек госпитализировали. Сейчас они проходят необходимый курс лечения, остальные лечатся амбулаторно», - сказал источник.

Он не смог уточнить, сколько именно человек доставили в больницу. По его данным, коронавирус якобы подтвержден у «кого-то из руководства» и двух преподавателей духовной семинарии, которая находится в ведении указанного монастыря. Однако занятия в этом заведении не прекращены.

В секретариате семинарии УНИАН факт вспышки непосредственно в учебном заведении пока не подтвердили.

«У нас - все в порядке», - заявили в семинарии, а общую ситуацию в монастыре по COVID-19 не прокомментировали.

В пресс-службе департамента здравоохранения Одесского городского совета вышеназванную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

«Мы не имеем права разглашать информацию о заболевших», - заявили в пресс-службе.

На официальном сайте епархии какая-либо информация о COVID-19 отсутствует.

Свято-Успенский патриарший мужской монастырь находится в курортной зоне Одессы, по адресу Монастырский переулок,6 (16-я станция Большого Фонтана). На территории монастыря - несколько церквей.

Юридический адрес духовной семинарии - Монастырский переулок, 4.

Согласно информации, размещенной на сайте епархии, в настоящее время в семинарии обучается: на стационаре – 300 воспитанников, на заочном отделении – 150.

Богословское образование и воспитание осуществляют 30 преподавателей во главе с ректором архимандритом Серафимом (Раковским).

Коронавирус в Одесской области:

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Автор: Лариса Козовая