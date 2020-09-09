В Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре (бывшей Украинской православной церкви московского патриархата) зафиксирована вспышка COVID-19.
Читайте такжеВ Одесской области за сутки резко возросло количество умерших от коронавируса
Как сообщил УНИАН источник в Одесской епархии УПЦ МП, на сегодняшний день заболели до десяти монахов.
«Нескольких человек госпитализировали. Сейчас они проходят необходимый курс лечения, остальные лечатся амбулаторно», - сказал источник.
Он не смог уточнить, сколько именно человек доставили в больницу. По его данным, коронавирус якобы подтвержден у «кого-то из руководства» и двух преподавателей духовной семинарии, которая находится в ведении указанного монастыря. Однако занятия в этом заведении не прекращены.
В секретариате семинарии УНИАН факт вспышки непосредственно в учебном заведении пока не подтвердили.
«У нас - все в порядке», - заявили в семинарии, а общую ситуацию в монастыре по COVID-19 не прокомментировали.
В пресс-службе департамента здравоохранения Одесского городского совета вышеназванную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«Мы не имеем права разглашать информацию о заболевших», - заявили в пресс-службе.
На официальном сайте епархии какая-либо информация о COVID-19 отсутствует.
Свято-Успенский патриарший мужской монастырь находится в курортной зоне Одессы, по адресу Монастырский переулок,6 (16-я станция Большого Фонтана). На территории монастыря - несколько церквей.
Юридический адрес духовной семинарии - Монастырский переулок, 4.
Согласно информации, размещенной на сайте епархии, в настоящее время в семинарии обучается: на стационаре – 300 воспитанников, на заочном отделении – 150.
Богословское образование и воспитание осуществляют 30 преподавателей во главе с ректором архимандритом Серафимом (Раковским).
Коронавирус в Одесской области:
- На утро 9 сентября в Одесской области зарегистрированы 8835 случаев COVID-19. Из них 3813 человек — жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрированы 113 новых случаев заболевания, из них 64 — у одесситов, 49 — у жителей районов области.
- По данным на 9 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 211 пациентов с COVID-19. Из них 160 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 51 — в тяжелом состоянии, из них один подключен к аппарату ИВЛ.
- Вспышка COVID-19 на одесском предприятии по производству крабовых палочек: полиция начала расследование
- В Одесской области вспышка COVID-19 зафиксирована в специализированном Доме ребенка
- В Одесской области женщина, переболевшая COVID-19, заразилась повторно
- "За гранью здравого смысла": Степанов раскритиковал празднование Дня Одессы и предупредил о последствиях
- Без дистанции и масок: в Одессе в разгар эпидемии десятки тысяч людей собрались на праздничном концерте (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram