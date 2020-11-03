По словам главного санврача, в Минздраве рассматривают различные способы противодействия эпидемии.

Карантин выходного дня и введение комендантского часа в Украине еще обсуждается.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Украина 24".

"Карантин у нас с марта, он продолжается до декабря 2020 года, до 31 декабря. Это установлено постановлением Кабинета министров. Но мы работаем и живем в рамках адаптивного карантина, и он будет продлен со следующего понедельника", - сказал Ляшко.

По словам замминистра, сейчас рассматривается вопрос, как реагировать на распространение болезни.

"Вопрос рассматривается, как работать и какие ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Поскольку мы видим рост случаев заболевания, и Украина по сравнению с европейскими странами снова находится в хорошем состоянии, мы держимся до 9 тысяч случаев. Но мы можем сказать, что держимся, когда совместно придем к пониманию, что соблюдаем нормы. Хочу всех заверить: врачи рядом, они спасут, дадут помощь. Хочу также назвать один телефон: 0 800 60 20 19, это телефон горячей линии по ковиду, всеукраинский и бесплатный. Набирайте, если есть вопросы, вам порекомендуют, разъяснят, скажут. К кому обратиться", - отметил Ляшко.

Также он рассказал о ситуации с контролем заболеваемости и тестированием на COVID-19.

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"Нам часто говорят о том, что мы даем неоперативную, неправильную статистику, пытаемся что-то скрыть. Сегодня я лично ездил на места, "в поля" так сказать, работал в амбулатории семейной медицины в селе, в городе, заходил в больницы, общался с эпидемиологами. Отслеживал полностью, как идет маршрут передачи сообщения о болезни, как отбираются образцы, куда люди должны приходить для того, чтобы сдать образцы. Сегодня вопрос тестирования выходит на тот уровень, когда мы делаем и продолжаем делать всем образцы исследований бесплатно. С 1 ноября по 3 ноября 12 тыс. образцов передали из государственных лабораторий в частные, мы это продолжаем... если государственные лаборатории не будут справляться, мы будем продолжать в частных. Кто требует тестирования? Тот, у кого есть симптомы гриппа и гриппоподобных заболеваний, пневмония, у кого было ИФА и выявлены иммуноглобулины М или G", - сказал он.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на утро 3 ноября зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели – 168 868, летальных исходов – 7 532.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

По словам министра Степанова, Украина "дошла до точки невозврата" и ситуация с COVID-19 близка к катастрофе. В то же время Степанов заявил, что сейчас в Минздраве не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19.

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Автор: Александр Топчий