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В Минздраве назвали регионы, где за сутки выявили больше всего больных COVID-19

09:59, 02 июня 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в Украине было произведено 12 тыс. 556 тестов на выявление коронавируса, из них 8 тыс. 97 исследование проведено методом ПЦР и 4 тыс. 459 - ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ривненской области - 53, Житомирской области - 34 и Львовской области - 34", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев COVID-19, за сутки – 328 новых. В общем выздоровели 10 тыс. 078 человек, а 727 умерли.

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