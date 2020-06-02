В Минздраве назвали регионы, где за сутки выявили больше всего больных COVID-19

За прошедшие сутки было сделано 12 тыс. 556 тестов на выявление коронавируса.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы, где за прошедшие сутки было выявлено наибольшее количество случаев COVID-19.

Читайте такжеВ Украине более 10 тысяч человек побороли коронавирус (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в Украине было произведено 12 тыс. 556 тестов на выявление коронавируса, из них 8 тыс. 97 исследование проведено методом ПЦР и 4 тыс. 459 - ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ривненской области - 53, Житомирской области - 34 и Львовской области - 34", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев COVID-19, за сутки – 328 новых. В общем выздоровели 10 тыс. 078 человек, а 727 умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram