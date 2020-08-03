За сутки в Киеве зафиксировано 102 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Киеве зафиксировано 102 новых случая заболевания COVID-19, один человек умер.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
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"Еще у 102 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян", - отметил Кличко.
По его словам, в числе заболевших за минувшие сутки, - 44 женщины, 54 мужчины и 4 ребенка. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Как сообщил Кличко, на сегодняшний день в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 73 158 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 990 человек.
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