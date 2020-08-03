Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 135 киевлян.

За сутки в Киеве зафиксировано 102 новых случая заболевания COVID-19, один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

Читайте такжеВ Киеве за сутки 110 новых случаев инфицирования COVID-19

"Еще у 102 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян", - отметил Кличко.

По его словам, в числе заболевших за минувшие сутки, - 44 женщины, 54 мужчины и 4 ребенка. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщил Кличко, на сегодняшний день в столице 8554 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 19, в Шевченковском - 18 и в Деснянском районе - 17.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 73 158 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 990 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram