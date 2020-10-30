По данным мэрии, 17 больных умерли от осложнений. За прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболел 741 человек, 17 заболевших скончались.

Такие данные во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Вирус в столице не отступает. Как в целом по Украине и во многих других странах. За прошедшие сутки в Киеве - впечатляющее количество больных. Впервые столько выявленных случаев коронавируса - 741. Умерли 17 человек", - отметила она.

По ее данным, всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет и 26 девочек от пяти месяцев до 16 лет. А также 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 16 мальчиков от одного года до 15 лет.

Заболели, в том числе 37 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели еще 234 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 150, Дарницком – 89, и по 85 случаев - в Печерском и Днепровском районах.

"К сожалению, как видим, увеличивается также количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов в больницах - с подозрением на коронавирус", - сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая