В Киеве подтвердили более тысячи случаев коронавируса (видео)

В Киеве за сутки 70 новых случаев COVID-19, один летальный

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19, один случай - летальный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание, за минувшие сутки увеличилось на 70 человек, из них 5 медиков, один случай, к сожалению, летальный», - заявил он.

По словам Кличко, в Киеве в общей сложности уже 1 тыс. 059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Он отметил, что среди больных: 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, две девушки в возрасте до 17 лет, а также 29 мужчин от 26 до 71 года и пятеро ребят до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные на самоизоляции, под контролем медиков.

Также Кличко сообщил, что за минувшие сутки выписано 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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