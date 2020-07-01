В Черкассах из-за осложнения от COVID-19 скончался заведующий отделением поликлиники

Медик был госпитализирован в Черкасскую областную больницу накануне, 30 июня.

В Черкассах из-за осложнения от COVID-19 ушел из жизни заведующий хирургического отделения филиала №2 КНП "Консультативно-диагностическая поликлиника" Олег Гайда.

Об этом сообщает Черкасская областная государственная администрация в Facebook. Сообщается, что Олег Гайда был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом “коронавирус” 30 июня, из-за осложнения от болезни он умер.

«Выражаем соболезнования родным и близким господина Олега. Это большая потеря не только для семьи, но и всей медицинской общественности. Светлая память...», – говорится в сообщении ОГА.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 июня в Украине COVID-19 диагностировали в 664 человек.

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