В Крыму выявили вспышку COVID-19 на строительстве

Все выявленные инфицированные коронавирусом госпитализированы.

За минувшие сутки, 27 июня, в Крыму зафиксировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек умер.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

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Отмечается, что из 35 зараженных - 28 человек являются строителями с одной рабочей площадки.

Все больные госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

От начала эпидемии в Крыму зарегистрирован 681 случай заболевания COVID-19, большинство из которых обнаружено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.

Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас зарегистрировано 42 982 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 917 новых больных.

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