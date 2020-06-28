В Крыму выявили вспышку COVID-19 на строительстве
За минувшие сутки, 27 июня, в Крыму зафиксировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек умер.
Об этом сообщает "Крым Реалии".
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Отмечается, что из 35 зараженных - 28 человек являются строителями с одной рабочей площадки.
Все больные госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
От начала эпидемии в Крыму зарегистрирован 681 случай заболевания COVID-19, большинство из которых обнаружено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами.
Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас зарегистрировано 42 982 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 917 новых больных.
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