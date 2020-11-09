С понедельника в больницах запрещены плановые операции и госпитализации.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Ляшко отметил, что только что закончились два селекторных совещания: одно - под руководством президента, другое - под руководством заместителя руководителя Офиса президента с областными государственными администрациями.

"По результатам этих селекторных совещаний принято решение: Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

Он добавил, что с понедельника все плановые операции и плановые госпитализации "запрещены в наших больницах".

"Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Он отметил, что ситуация "крайне напряженная".

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Автор: Таня Поляковская