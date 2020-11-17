Премьер-министр отмечает, что больницы имеют задачу до конца года подключить к подаче кислорода не менее 80% коек, выделенных для больных с коронавирусом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с выделением средств на кислород для больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте, отвечая на вопрос о выделении средств на кислород.

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"Средства на кислород были выделены ориентировочно месяц назад, первые более 570 миллионов гривен. Сейчас было выделено еще более 870 тысяч гривен. Вместе практически почти более 1,5 млрд гривен выделено на подведение кислорода", - рассказал глава правительства.

Он напомнил, что больницы имеют задачу до конца года подключить к подаче кислорода не менее 80% коек, выделенных для больных COVID-19.

"Если мы имеем цель до конца года обеспечить более 60 тысяч койкомест "ковидных", то практически 80% - это около 50 тысяч койкомест должны быть обеспечены кислородом", - пояснил Шмыгаль.

Отметим, 11 ноября Кабинет министров выделил 895 млн 578 тыс. грн для обеспечения подачи кислорода постельному фонду учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную помощь пациентам с СОVID-19.

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Автор: Татьяна Поляковская