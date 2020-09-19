По состоянию на утро 19 сентября коронавирус подтвердили еще у 3 240 украинцев. С начала пандемии COVID-19 заболели 172 712 граждан.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения вируса при СНБО.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+400), Тернопольской области (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) и Харьковской (+200).
От недуга умерло еще 48 больных, всего летальных случаев от COVID – 19 в Украине-3 516.
Выздороветь за минувшие сутки удалось 1268 гражданам, с начала пандемии – 76 754 украинцам.
Сейчас коронавирусом болеет 92 442 человека, вирус подозревают еще у 3 381 (за прошедшие сутки).
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