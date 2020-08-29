В Тернополе резкий скачок заболеваемости COVID-19 / Фото УНИАН
28 августа в Тернопольской области диагностировали 234 новых случая заражения COVID-19.
Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе для борьбы с коронавирусом в Facebook.
За предыдущие сутки в регионе побороли недуг 56 человек. Лабораторный центр провел 1287 исследований методом ПЦР.
От начала пандемии в области зафиксировали 5474 случаев COVID-19, 63 – летальных, 2952 человек выздоровел.
В связи со стремительным распространением коронавируса, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла города Бережаны и Чертков, а также Бережанский район к "красной" зоне.
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География распространения новых случаев:
- г. Тернополь (43 человека)
- Бережанский район (28 человек):
- г. Бережаны -19
- с. Посухов – 2
- с. Нараев – 2
- с. Рогачин – 1
- с. Лапшин – 4
- Борщевский район (7 человек):
- г. Борщев – 4
- с. Иванков – 2
- с. Кривое – 1
- Бучацкий район (25 человек):
- г. Бучач – 12
- с. Требуховцы – 6
- с. Подзамочок – 2
- с. Переволока – 1
- с. Пилява – 1
- с. Репинцы – 1
- с. Подлесье – 1
- с. Пышковцы – 1
- Гусятинский район (15 человек):
- г. Копычинцы – 2
- пгт Гусятин – 3
- с. Яблонов – 1
- с. Крогулец – 2
- с. Старый Нижборок – 1
- с. Коцюбинцев – 1
- с. Сорока – 1
- с. Кокошинцы – 2
- с. Сидоров – 2
- Залещицкий район (4 человека):
- с. Нагоряне – 1
- с. Ятрышники – 1
- г. Залещики – 1
- с. Шиповцы – 1
- Збаражский район (12 человек):
- пгт Вишневец – 4
- с. Лозы – 1
- с. Низшие Лубянки – 1
- с. Бутин – 1
- с. Доброводы – 1
- г. Збараж – 2
- с. Черниховцы – 1
- с. Мышковцы – 1
- Зборовский район (3 человека):
- г. Зборив – 1
- с. Озерная – 1
- с. Глядки – 1
- Козовский район (4 человека):
- пгт Козова – 3
- с. Козовка – 1
- Кременецкий район (12 человек):
- м. Кременец – 4
- с. Белокриница – 3
- г. Почаев – 3
- с. Большие Млиновцы – 1
- с. Куликов – 1
- Лановецкий район (6 человек):
- с. Бережанка – 1
- г. Лановцы – 5
- Монастыриский район (1 человек):
- г. Монастыриска – 1
- Подволочисский район (7 человек):
- г. Скалат – 2
- пгт Подволочиск-2
- с. Полупановка – 1
- с. Магдалівка – 1
- с. Городница – 1
- Подгаецкий район (2 человека):
- г. Подгайцы – 1
- с. Литвинов – 1
- Теребовлянский район (9 человек):
- г. Теребовля – 5
- с. Плебановка – 2
- с. Кровинка – 2
- Тернопольский район (22 человек):
- с. Петриков – 6
- с. Довжанка – 2
- с. Дичков – 2
- с. Житомир – 2
- с. Большие рощи – 4
- с. Гаи Гречинские – 1
- с. Товстолуг – 1
- пгт Большие Борки – 1
- с. Чернилов Руський – 1
- пгт Великая Березовица – 1
- с. Лучка – 1
- Чортковский район (29 человек):
- г. Чертков – 23
- с. Белобожница – 1
- с. Свидова – 1
- с. Улашковцы – 3
- с. Скородинцы – 1
- Шумский район (5 человек):
- г. Шумск – 2
- с. Цеценевка – 1
- с. Шкроботовка – 1
- с. Потуторов – 1
Карантин в Украине: актуальная информация
- Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.
- На днях карантин в Украине был официально продлен до конца октября.
- С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
- В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.
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