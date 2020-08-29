В Тернополе резкий скачок заболеваемости COVID-19 / Фото УНИАН

Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе для борьбы с коронавирусом в Facebook.

За предыдущие сутки в регионе побороли недуг 56 человек. Лабораторный центр провел 1287 исследований методом ПЦР.

От начала пандемии в области зафиксировали 5474 случаев COVID-19, 63 – летальных, 2952 человек выздоровел.

В связи со стремительным распространением коронавируса, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла города Бережаны и Чертков, а также Бережанский район к "красной" зоне.

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География распространения новых случаев:

  • г. Тернополь (43 человека)
  • Бережанский район (28 человек):
  • г. Бережаны -19
  • с. Посухов – 2
  • с. Нараев – 2
  • с. Рогачин – 1
  • с. Лапшин – 4
  • Борщевский район (7 человек):
  • г. Борщев – 4
  • с. Иванков – 2
  • с. Кривое – 1
  • Бучацкий район (25 человек):
  • г. Бучач – 12
  • с. Требуховцы – 6
  • с. Подзамочок – 2
  • с. Переволока – 1
  • с. Пилява – 1
  • с. Репинцы – 1
  • с. Подлесье – 1
  • с. Пышковцы – 1
  • Гусятинский район (15 человек):
  • г. Копычинцы – 2
  • пгт Гусятин – 3
  • с. Яблонов – 1
  • с. Крогулец – 2
  • с. Старый Нижборок – 1
  • с. Коцюбинцев – 1
  • с. Сорока – 1
  • с. Кокошинцы – 2
  • с. Сидоров – 2
  • Залещицкий район (4 человека):
  • с. Нагоряне – 1
  • с. Ятрышники – 1
  • г. Залещики – 1
  • с. Шиповцы – 1
  • Збаражский район (12 человек):
  • пгт Вишневец – 4
  • с. Лозы – 1
  • с. Низшие Лубянки – 1
  • с. Бутин – 1
  • с. Доброводы – 1
  • г. Збараж – 2
  • с. Черниховцы – 1
  • с. Мышковцы – 1
  • Зборовский район (3 человека):
  • г. Зборив – 1
  • с. Озерная – 1
  • с. Глядки – 1
  • Козовский район (4 человека):
  • пгт Козова – 3
  • с. Козовка – 1
  • Кременецкий район (12 человек):
  • м. Кременец – 4
  • с. Белокриница – 3
  • г. Почаев – 3
  • с. Большие Млиновцы – 1
  • с. Куликов – 1
  • Лановецкий район (6 человек):
  • с. Бережанка – 1
  • г. Лановцы – 5
  • Монастыриский район (1 человек):
  • г. Монастыриска – 1
  • Подволочисский район (7 человек):
  • г. Скалат – 2
  • пгт Подволочиск-2
  • с. Полупановка – 1
  • с. Магдалівка – 1
  • с. Городница – 1
  • Подгаецкий район (2 человека):
  • г. Подгайцы – 1
  • с. Литвинов – 1
  • Теребовлянский район (9 человек):
  • г. Теребовля – 5
  • с. Плебановка – 2
  • с. Кровинка – 2
  • Тернопольский район (22 человек):
  • с. Петриков – 6
  • с. Довжанка – 2
  • с. Дичков – 2
  • с. Житомир – 2
  • с. Большие рощи – 4
  • с. Гаи Гречинские – 1
  • с. Товстолуг – 1
  • пгт Большие Борки – 1
  • с. Чернилов Руський – 1
  • пгт Великая Березовица – 1
  • с. Лучка – 1
  • Чортковский район (29 человек):
  • г. Чертков – 23
  • с. Белобожница – 1
  • с. Свидова – 1
  • с. Улашковцы – 3
  • с. Скородинцы – 1
  • Шумский район (5 человек):
  • г. Шумск – 2
  • с. Цеценевка – 1
  • с. Шкроботовка – 1
  • с. Потуторов – 1

Карантин в Украине: актуальная информация

  • Кабинет министров не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.
  • На днях карантин в Украине был официально продлен до конца октября.
  • С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
  • В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Наталия Печиборщ