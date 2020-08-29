За предыдущие сутки в регионе побороли недуг 56 человек. Лабораторный центр провел 1287 исследований методом ПЦР.

28 августа в Тернопольской области диагностировали 234 новых случая заражения COVID-19.

Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе для борьбы с коронавирусом в Facebook.

За предыдущие сутки в регионе побороли недуг 56 человек. Лабораторный центр провел 1287 исследований методом ПЦР.

От начала пандемии в области зафиксировали 5474 случаев COVID-19, 63 – летальных, 2952 человек выздоровел.

В связи со стремительным распространением коронавируса, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла города Бережаны и Чертков, а также Бережанский район к "красной" зоне.

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География распространения новых случаев:

г. Тернополь (43 человека)

Бережанский район (28 человек):

г. Бережаны -19

с. Посухов – 2

с. Нараев – 2

с. Рогачин – 1

с. Лапшин – 4

Борщевский район (7 человек):

г. Борщев – 4

с. Иванков – 2

с. Кривое – 1

Бучацкий район (25 человек):

г. Бучач – 12

с. Требуховцы – 6

с. Подзамочок – 2

с. Переволока – 1

с. Пилява – 1

с. Репинцы – 1

с. Подлесье – 1

с. Пышковцы – 1

Гусятинский район (15 человек):

г. Копычинцы – 2

пгт Гусятин – 3

с. Яблонов – 1

с. Крогулец – 2

с. Старый Нижборок – 1

с. Коцюбинцев – 1

с. Сорока – 1

с. Кокошинцы – 2

с. Сидоров – 2

Залещицкий район (4 человека):

с. Нагоряне – 1

с. Ятрышники – 1

г. Залещики – 1

с. Шиповцы – 1

Збаражский район (12 человек):

пгт Вишневец – 4

с. Лозы – 1

с. Низшие Лубянки – 1

с. Бутин – 1

с. Доброводы – 1

г. Збараж – 2

с. Черниховцы – 1

с. Мышковцы – 1

Зборовский район (3 человека):

г. Зборив – 1

с. Озерная – 1

с. Глядки – 1

Козовский район (4 человека):

пгт Козова – 3

с. Козовка – 1

Кременецкий район (12 человек):

м. Кременец – 4

с. Белокриница – 3

г. Почаев – 3

с. Большие Млиновцы – 1

с. Куликов – 1

Лановецкий район (6 человек):

с. Бережанка – 1

г. Лановцы – 5

Монастыриский район (1 человек):

г. Монастыриска – 1

Подволочисский район (7 человек):

г. Скалат – 2

пгт Подволочиск-2

с. Полупановка – 1

с. Магдалівка – 1

с. Городница – 1

Подгаецкий район (2 человека):

г. Подгайцы – 1

с. Литвинов – 1

Теребовлянский район (9 человек):

г. Теребовля – 5

с. Плебановка – 2

с. Кровинка – 2

Тернопольский район (22 человек):

с. Петриков – 6

с. Довжанка – 2

с. Дичков – 2

с. Житомир – 2

с. Большие рощи – 4

с. Гаи Гречинские – 1

с. Товстолуг – 1

пгт Большие Борки – 1

с. Чернилов Руський – 1

пгт Великая Березовица – 1

с. Лучка – 1

Чортковский район (29 человек):

г. Чертков – 23

с. Белобожница – 1

с. Свидова – 1

с. Улашковцы – 3

с. Скородинцы – 1

Шумский район (5 человек):

г. Шумск – 2

с. Цеценевка – 1

с. Шкроботовка – 1

с. Потуторов – 1

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Автор: Наталия Печиборщ