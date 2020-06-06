На Буковине не отступает коронавирус: еще 52 человека заразились недугом
5 июня в Черновицкой области подтвердили коронавирус у 52 человек, всего в области – 3571 случай.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
Новые случаи заражения выявили во время исследования 382 образцов. Этого же дня побороли болезнь еще 29 буковинцев.
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"Как видим, вирус не позволяет расслабиться. В последние дни число новых случаев держалось в рамках четырех десятков, а сегодня снова перевалило за пятьдесят", – подытожил Осачук.
За последние сутки, 4 июня, в Украине COVID-19 подтвердили в 553 человек, 330 больных выздоровели, 15 человек умерли от осложнений.
В общем за все время пандемии заболели 25 963 человека, выздоровели 11 372 человека, 762 случаи стали летальными.
Как сообщал ранее УНИАН, Киев установил собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки плюс 4 летальных случая.
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