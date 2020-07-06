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В Киеве за сутки упало количество новых инфицированных коронавирусом

12:19, 06 июля 2020
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Среди новых заболевших четверо медиков. / УНИАН

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, двое больных умерли, всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева.

На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет
  • 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет
  • 1 девочка, которой 4 года и 2 мальчиков в возрасте 3 месяца и 6 лет.

Как сообщил Кличко, в больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. За минувшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском – по 7 случаев", - сообщил городской голова.

В общем, в больницах города с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сегодня 279 больных. В том числе - 12 детей.

"В тяжелом состоянии 47 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом", - отметил мэр.

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