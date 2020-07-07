В Киеве за сутки от коронавируса умерло трое людей, 63 заболели

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском - 11. И в Днепровском районе - 10 случаев.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, трое больных умерли. "На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди тех, кто заболел:

30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет

28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет

4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Заболели, в частности, и четверо медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Поправились за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском - 11. И в Днепровском районе - 10 случаев.

"Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя!", - призвал городской председатель.

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