В Киеве за сутки выявили почти сотню новых больных COVID-19

В столичных больницах сегодня находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. 51 больной - в тяжелом состоянии

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет

31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет

3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

По данным Кличко, заболели, в частности, и 5 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева", - сообщил городской председатель.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 21 и в Оболонском – 18 случаев.

"В столичных больницах сегодня находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. И 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

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