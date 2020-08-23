Новый антирекорд: в Киеве зафиксировано наибольшее количество выявленных больных COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 307 случаев заболевания коронавирусом. Это является новым суточным антирекордом для столицы Украины.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram.
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По его словам, заболели, в том числе: 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет. Среди инфицированных также восемь медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. И в Печерском районе - 32 выявленных больных.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
В то же время, выздоровели за сутки 84 человека.
Всего в столице уже 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Преодолели коронавирус 3 766 жителей Киева.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Украине лабораторно подтверждено 104 958 случаев заболевания COVID-19, из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.
- Коронавирусную болезнь диагностировали у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
- Ранее на COVID-19 переболела жена президента Владимира Зеленского и их сын.
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