Новый антирекорд: в Киеве зафиксировано наибольшее количество выявленных больных COVID-19 за сутки

Всего в столице уже почти 12 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 307 случаев заболевания коронавирусом. Это является новым суточным антирекордом для столицы Украины.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram.

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По его словам, заболели, в том числе: 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 6 девочек в возрасте от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет. Среди инфицированных также восемь медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. И в Печерском районе - 32 выявленных больных.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время, выздоровели за сутки 84 человека.

Всего в столице уже 11 814 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Преодолели коронавирус 3 766 жителей Киева.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Алина Вишневская