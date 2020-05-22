В армии обнаружили еще трех инфицированных COVID-19

Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ривненском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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«По состоянию на 07:00 22 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 85 человек и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 243 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 17 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - сообщили в командовании.

Указывается, что двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ривненском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.