В Киеве за сутки подтверждено 1143 новых случая заболевания COVID-19, 14 человек умерли.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграм-канале.
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«За прошедшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642», - отметил мэр.
Среди больных, у которых COVID-19 подтвердили за прошедшие сутки, - 636 женщин, 422 мужчин, 85 детей. Кроме того, среди больных - 45 медиков.
В больницы были госпитализированы 90 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (164), Деснянском (155) и Днепровском (139) районах.
Выздоровели за минувшие сутки 359 человек с начала пандемии коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.
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