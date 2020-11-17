Всего в Киеве подтверждено 52 642 случая COVID-19.

В Киеве за сутки подтверждено 1143 новых случая заболевания COVID-19, 14 человек умерли.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграм-канале.

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«За прошедшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642», - отметил мэр.

Среди больных, у которых COVID-19 подтвердили за прошедшие сутки, - 636 женщин, 422 мужчин, 85 детей. Кроме того, среди больных - 45 медиков.

В больницы были госпитализированы 90 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (164), Деснянском (155) и Днепровском (139) районах.

Выздоровели за минувшие сутки 359 человек с начала пандемии коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.

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Автор: Инна Андалицкая