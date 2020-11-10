Среди новых больных - 41 медик и 38 детей.

В Киеве за сутки выявлено 747 новых больных COVID-19, 22 человека умерли.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграм-канале.

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"Коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 747 человек. Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

По информации мэра, среди выявленных за минувшие сутки больных: 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет, а также 22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболел в том числе и 41 медицинский работник.

В больницы столицы госпитализировали 74 пациента, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17 004 жителя Киева.

Коронавирус: важно знать каждому

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103, и в Подольском районе - 82 случая.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая