Закарпатская ОГА усилила карантин для территорий, попавших в "оранжевую" зону

Комиссия усилила карантин в Ужгороде, Ужгородском, Перечинском и Тячевском районах.

Закарпатская областная государственная администрация усилила карантин для территорий, которые попали в «оранжевую» зону.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 19 августа, во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба сообщил, что комиссия решила усилить карантин для территорий, попавших в «оранжевой» зоны - это город Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Тячевский районы.

Он также уточнил, что, согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные ограничительные меры в случае ухудшения эпидситуации.

«В частности, в соответствии с решением комиссии ТЭБ и ЧС, на тех территориях области, которые попали в «оранжевую» зону, запрещена работа заведений общественного питания внутри помещений. Речь идет прежде всего о тех заведениях, которые используются для проведения массовых мероприятий, таких как свадьбы, дни рождения и т.д.», - уточнил Коцюба.

Также, по его словам, запрещено проведение богослужений внутри религиозных учреждение, работа бассейнов, в том числе работающих под открытым небом.

Еще один пункт решения - запрет продажи билетов по льготным ценам на железнодорожные перевозки для пассажиров льготных категорий. «Это решение было принято единогласно, хотя мы и понимаем, что оно непопулярно, но именно люди этих групп относятся к самой высокой группе риска тяжелого течения заболевания COVID-19. Поэтому мы обращаемся к родственникам, волонтерам в случае острой необходимости помогать людям пожилого возраста в перевозке или оформлении различного рода документов, приобретение самого необходимого, чтобы не подвергать их опасности», - добавил Коцюба.

Дополнительные карантинные ограничения для «оранжевых» зон Закарпатья будут действовать с завтрашнего дня, 20 августа.

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Критерии разделения Украины на «зоны»

С 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

12 августа Кабмин внес изменения в постановление, регламентирующее установление карантина на территории страны с учетом требований адаптивного карантина. Речь идет об установлении различного уровня ограничений на территории района или области в зависимости от эпидситуации.

Так, правительство приняло решение об объединении двух показателей для установления карантина. Вместо четырех показателей теперь будет три: заполненность коек, уровень тестирования и число новых больных за последние 14 дней в административно-территориальных единицах на 100 тысяч населения.

С 17 августа в Украине действует новое разделение на карантинные зоны в условиях адаптивного карантина. К «красной» зоне эпидбезопасности отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

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Автор: Наталия Петервари