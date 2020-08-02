Местные власти не могут самовольно ослаблять карантин - Степанов

Согласно законодательству, пояснил глава Минздрава, местные власти могут только усиливать карантинные ограничения.

Местные органы власти не могут самовольно ослаблять установленный правительством карантин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

«На территории области или региона они могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Все регионы поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, комиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, красный уровень будет установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районах Волынской области, в Ивано-Франковском и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучачском районе Тернопольской области.

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В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтой и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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