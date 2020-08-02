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Местные власти не могут самовольно ослаблять карантин - Степанов

15:13, 02 августа 2020
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Все регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны / фото УНИАН

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

«На территории области или региона они могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Все регионы поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, комиссия ТЭБ и ЧС будет определять по пятницам, переход региона в другую зону будет происходить с понедельника.

С понедельника, 3 августа, красный уровень будет установлен в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области, а оранжевый - в Луцком и Любашевском районах Волынской области, в Ивано-Франковском и Тисменицком районе Ивано-Франковской области, во Львове, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в Бережанах и Бучачском районе Тернопольской области.

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В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтой и запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; заезд новых смен в детские лагеря; устанавливаются ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м площади помещения и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается также работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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