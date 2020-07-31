Украину поделили на четыре карантинные зоны (карта)

Решение комиссии вступит в силу с 3 августа.

Украину поделили на четыре карантинные зоны по уровню распространения COVID-19 - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

Соответствующее решение сегодня приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Решение комиссии вступит в силу с 3 августа, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

«Красная» зона:

Луцк и Тернополь,

Кицманский район Черновицкой области;

«Оранжевая» зона:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,

Луцкий и Любашевский районы Волынской области,

Тисменицкий район Ивано-Франковской области,

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области,

Бучацкий район Тернопольской области.

«Желтая» зона:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкой, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области,

Нововолынск, Гороховский, Кверцивський, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабинет министров принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.

«Это новое постановление. Предлагается применение его с 1 августа по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19», - пояснил министр здравоохранения Степанов.

Так, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Базовым уровнем мониторинга определены загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

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