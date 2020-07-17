На Киевщине с сегодняшнего дня усилят карантин

В частности, в области будет ограничено проведение массовых мероприятий.

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усилят некоторые карантинные ограничения.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевской ОГА.

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Отныне в области ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного человека на 5 квадратных метров площади здания. Также ограничено время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности - с 23:00 и до 7:00.

Также обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время перевозки пассажиров, работы общественного питания, а также развлекательных заведений в ночное время суток.

Как сообщал УНИАН, глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

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