Главный санврач объяснил рекордный рост количества больных коронавирусом в Украине (видео)

Главный санитарный врач отметил, что причина тенденции к увеличению количества больных коронавирусом - смягчение карантина.

Рекордное количество новых больных коронавирусом COVID-19, которое фиксируется в Украине несколько дней подряд, связано с отсутствием жестких карантинных ограничений и пренебрежением украинцами рекомендованных правил пребывания в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу", пишет ТСН.

По словам Ляшко, когда в Украине начали регистрировать по 600 новых случаев COVID-19, это было вызвано проведением тестирований в городах-миллионниках, где возникли очереди на диагностику.

"Нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту", - пояснил Ляшко.

Читайте такжеВ Украине на сегодня делают в 200 раз больше тестов на коронавирус, чем в начале пандемии - Минздрав

Главный санитарный врач отметил, что причина этой тенденции к увеличению больных коронавирусом - смягчение карантина. В частности, граждане не выполняют установленных ограничений в местах, которым правительство разрешило заработать, но с условием соблюдения четких правил.

"Увеличение тестирования не имеет четкой прогрессии корреляции к увеличению количества случаев. Это одномоментный процесс, который показывает, что у нас все же рост связан с отсутствием жестких карантинных ограничений. Вопрос можно рассмотреть с двух плоскостей. Первое – это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться, являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт - требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост", - подытожил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

Ранее, 17 июня, Кабмин принял решение о продлении карантина до 31 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram