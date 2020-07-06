Киев готов к ослаблению карантина – данные Минздрава

Сейчас к новому этапу карантина не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

По состоянию на 6 июля 8 областей Украины не соответствуют целевым показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий. В то же время, город Киев достиг необходимых для ослабления карантина требований.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Отмечается, что переход областей до следующего этапа карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.

По данным министерства, сейчас к новому этапу карантина не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Данные с оккупированных АР Крым и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне Киев не отвечал требованиям для ослабления карантина.

По состоянию на утро 6 июля в Украине выявлено 49 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1262 летальных, 21 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР.

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