В КГГА заявили о росте количества больных пневмонией в столице

Всего в столичных стационарах лечатся 307 больных пневмонией.

В Киеве растет количество больных пневмонией, с начала недели с этим диагнозом госпитализированы 167 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус.

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Кличко отметил, что также отбирают и исследуют биоматериал методом ПЦР в четырех коммунальных заведениях столицы и в частных лабораториях и клиниках.

В частности, в Киевском городском лабораторном центре Минздрава и коммунальных заведениях столицы протестировали почти 24,7 тыс. человек.

Мэр напомнил, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю, с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом "пневмония". Всего в стационарах лечатся 307 таких больных. Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто берегут себя. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям. В том числе и к коронавируса", - подытожил Кличко.

Как сообщал УНИАН, количество больных коронавирусом в столице выросло за сутки на 47 человек и составляет ныне 2522 пациента.