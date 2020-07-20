Диетолог назвала топ-10 главных ошибок худеющих

Эксперт озвучила главные оплошности тех, кто хочет похудеть.

Процесс похудения – задача непростая и не быстрая, поэтому те, кто твердо решил сбросить вес часто совершают ошибки, которые стоят им желаемого результата.

Об упущениях во время похудения рассказала на странице в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт озвучила топ-10 распространенных ошибок худеющих, которые ищут легкие пути или закрывают глаза важные составляющие комплексного подхода.

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Создавать ложные запреты из продуктов и ограничивать разнообразие рациона (на бананы, хлеб, молоко и тд).

Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, потому что "так надо", на самом деле – нет.

Худеть за счет временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и тд. Это метод, но не самый лучший.

Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.

Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц - отличный результат. Искать волшебную диету, которая будет создана именно для вас. Это не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.

Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешён в размере 5-10% от рациона.

Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день - это полезно.

Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя. Нет таких правил. Здоровое питание это очень просто!

Надеяться только на спорт или препарат/эндосферу и тд. 80% успеха всегда зависит от питания. Помните об этом!

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