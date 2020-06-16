Абрикосы – чем полезны и кому противопоказаны

Эти аппетитные плоды очень питательны и имеют ряд преимуществ для здоровья.

Абрикосы – это солнечные, сочные плоды, которые так и манят своим вкусом и ароматом.

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Кроме неоспоримых вкусовых качеств, абрикосы еще и очень полезны для здоровья человека. Вред от них может быть минимальным с учетом небольшого количества противопоказаний.

Еще одним плюсом этих плодов является их низкая калорийность, что позволяет отнести абрикосы к диетическим фруктам, которые успешно включены во многие программы похудения.

Чем полезны абрикосы

Эти плоды являются источником ряда полезных веществ. Они содержат витамины (А, С, Е, Н, К, группы В), каротин, флавоноиды, фитостеролы, фитоэстроген, антиоксиданты, органические кислоты (лимонную, фолиевую, яблочную, янтарную), углеводы, фосфор, магний, калий, железо, йод, натрий, дубильные вещества, пектины, аминокислоты, клетчатку, микро- и макроэлементы.

Благодаря минералам и витаминам, входящим в состав, абрикосы полезны для здоровья всех систем организма. Эти плоды, в частности, способны:

наладить функции иммунной и нервной системы;

восстановить функции сердечно-сосудистой системы, мягко снизить высокое артериальное давление;

повысить уровень гемоглобина, нормализовать состав крови;

предотвратить заболевание щитовидной железы;

снизить концентрацию холестерина;

нормализовать пищеварение и восстановить полезную микрофлору в кишечнике;

вывести токсичные соединения и шлаки;

наладить функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и почек;

предотвратить появление злокачественных новообразований;

ускорить отхождение мокроты при сухом кашле;

улучшить зрение, память и активизировать умственную деятельность.

Следует отметить, что эти фрукты очень полезны для беременных женщин, ведь восполнят дефицит витаминов и минералов, обеспечивая правильное развитие плода, избавят от запоров и отечность и устранят депрессию. Однако все же следует проконсультироваться со специалистом.

Свежие абрикосы имеют низкую калорийность – около 44 килокалорий на 100 г фруктов. Включая их в диетическое меню, стоит учитывать не только этот факт, но и то, что они имеют достаточно высокую питательную ценность в результате высокого содержания сахаров (более 10%).

Противопоказания к употреблению абрикосов

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Несмотря на существенную пользу абрикос, они могут нанести и вред, особенно в случае индивидуальной непереносимости, наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, гепатит, при повышенной кислотности желудка и сбоях в работе щитовидной железы.

Не рекомендуется включать абрикосы в рацион молодым мамам во время грудного кормления, поскольку они могут вызвать у детей аллергию или колики.

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