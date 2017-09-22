В 2017 году Минобороны на закупку лекарств и медоборудования использовало 163 млн гривен

В 2017 году Министерство обороны Украины, на закупку медикаментов и медицинского оборудования использовало более 163 миллиона гривен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

"В этом году, на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования Министерство обороны Украины использовало более 163 миллиона гривен", - сказал Гуцуляк.

"Кроме того, военно-медицинских учреждений и воинских частей Вооруженных сил Украины поступило благотворительной помощи в натуральном виде на общую сумму свыше 76 миллионов гривен", - добавил он.