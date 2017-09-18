Все учителя должны быть готовы работать с детьми с особыми потребностями - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подчеркивает важность включить в программу подготовки всех школьных учителей блок по работе с детьми с особыми потребностями.

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Об этом министр заявила в ходе круглого стола «Дети - проводники перемен», сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам Гриневич, новый Закон «Об образовании» несет в себе значительное расширение инклюзивного образования, «но здесь есть и значительные вызовы по этому поводу».

«Мало создать материальные возможности для инклюзивного образования. Архитектурная доступность - далеко не единственный показатель, необходимый для инклюзии. Нужно, чтобы людей с особыми потребностями начали понимать, научились относиться к ним с уважением. И, самое главное, чтобы учителя знали, как работать с такими детьми. Поэтому сейчас нам очень важно в подготовку всех наших школьных учителей включить блок по работе с детьми с особыми потребностями», - отметила министр.

«Другой вызов - научить школьников относиться с уважением к достоинству друг друга, независимо от того, есть ли у ребенка особые образовательные потребности или нет», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон «Об образовании», который расширяет возможности для развития инклюзии в системе образования Украины.