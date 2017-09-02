В Житомирской области в этом году будут работать более 170 школ с инклюзивным обучением

В этом учебном году в Житомирской области будет работать 171 школа для детей с особыми потребностями, возможность инклюзивного обучения получат более 320 детей.

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook во время открытия вместе с женой президента Мариной Порошенко первой в Житомире библиотеки для инклюзивного обучения в школе №28.

«Украина взяла курс на развитие инклюзивного образования. Оно должно быть полноценно инкорпорировано в общую образовательную систему страны. Количество детей с особыми потребностями, которые вовлечены в инклюзивное обучение, ежегодно растет», - отметил Зубко.

Читайте такжеНа Житомирщине в новом учебном году за парты сядут около 350 учащихся с особыми потребностями

Также он напомнил, что ни одна школа не может отказать в создании инклюзивных классов, если получила заявку от родителей, заключение специальной комиссии, решение местных властей.

По данным вице-премьера, в этом году по сравнению с прошлым в Украине на 56% увеличилось количество детей с особыми потребностями, которые вовлечены в инклюзивное обучение.

Как сообщал УНИАН, из госбюджета-2017 на финансирование программ развития инклюзивного образования выделено 209 млн грн.