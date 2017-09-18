В ВР зарегистрирован законопроект о сельской медицине

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

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Его цель - улучшить доступ людей, проживающих в сельской местности, к качественным медицинским услугам. В селах сейчас проживает 13 млн украинском или 30% населения. Проект реформирования сельской медицины предусматривает развитие инфраструктуры и дополнительное финансирование и призван создать условия, чтобы привлечь в сельскую местность врачей и медицинский персонал.

Законопроект предусматривает строительство дополнительных амбулатории с возможностью проживания семьи врача, приобретение автомобилей для врачей, чтобы они могли передвигаться между деревнями, а также создание возможности для получения образования и повышения квалификации.

Кроме того, законопроект закладывает основы "телемедицины", чтобы врачи имели возможность консультироваться с коллегами с помощью видеосвязи.

В этом году в бюджете уже предусмотрено 4 млрд гривен на развитие здравоохранения в сельской местности. Кроме того Правительство заложило дополнительный 1 млрд гривен на развитие системы здравоохранения в селах в 2018 году.

Текста законопроекта пока нет на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, по поручению президента специалисты разработали программу реформы сельской медицины, которой, среди прочего, предусмотрена телемедицина.

В соответствии с программой, во всех ФАП и сельских амбулаториях будет установлен широкополосный интернет, созданы условия, чтобы медики могли качественно обследовать пациентов и получать консультации от своих коллег из района или более квалифицированных профильных врачей.

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что на развитие и поддержку сельской медицины в проекте Госбюджета на 2018 год выделен 1 млрд грн.